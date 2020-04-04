Голикова рассказала, откуда чаще всего в Россию завозят коронавирус

Коронавирус в Россию был завезён из 73 стран. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Чаще всего инфекцию завозят из италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ, пишет РИА «Новости».



«У нас из всего того количества стран, где зарегистрирована новая коронавирусная инфекция, а вы знаете, что их больше 170, у нас завоз на сегодняшний день из 73 стран. Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты. Почему мы приводим эти цифры — они важны для понимания того, что мы не получили ту самую первую волну из Китая, которая была для всех абсолютно тревожной. Но мы, как вы помните, достаточно своевременно приняли решение о закрытии пограничного сухопутного и авиационного сообщения с Китайской Народной Республикой и другими государствами, с которых мог идти завоз соответствующей инфекции», — сказала Голикова на брифинге.