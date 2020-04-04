Минпромторг допустил открытие строительных магазинов в «нерабочие дни»

Минпромторг допустил открытие строительных магазинов в «нерабочие дни»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Из-за того, что многие в «нерабочие дни» уезжают на дачи, Минпромторг РФ допустил открытие строительных магазинов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра Виктора Евтухова.

«Возможно, потихоньку придется нам предлагать открывать такие магазины для того, чтобы люди были чем-то заняты, — сказал он. Замминистра признал, что с учетом выезда граждан на дачи и в загородные дома есть проблема нехватки ряда непродовольственных товаров.

«К сожалению, такие проблемы есть, они возникают, и будут возникать, их надо решать. Все магазины, которые торгуют строительными товарами, они сегодня закрыты», — отметил Евтухов.

По его словам, система электронной торговли в этой сфере развита недостаточно для удовлетворения всех потребностей.

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