Объём производства антисептиков в России вырос в 4 раза

В России почти в 4 раза по сравнению с мартом вырос объём производства антисептиков. Об этом сказал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, сообщает РИА «Новости».



«Отдельно развиваем производство антисептиков в России... Мы фактически на сегодняшний день уже увеличили объём производства по антисептикам. Если смотреть середину марта, мы производили около 45 тысяч литров в России, то сейчас мы производим 220 тысяч литров. Мы практически в четыре раза увеличили производство антисептиков», — сказал Цыб журналистам.