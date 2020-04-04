Объём производства антисептиков в России вырос в 4 раза

Объём производства антисептиков в России вырос в 4 раза
Виталий Невар / Новый Калининград
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В России почти в 4 раза по сравнению с мартом вырос объём производства антисептиков. Об этом сказал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, сообщает РИА «Новости».

«Отдельно развиваем производство антисептиков в России... Мы фактически на сегодняшний день уже увеличили объём производства по антисептикам. Если смотреть середину марта, мы производили около 45 тысяч литров в России, то сейчас мы производим 220 тысяч литров. Мы практически в четыре раза увеличили производство антисептиков», — сказал Цыб журналистам.



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