Главврач областного наркодиспансера возглавил педиатрическую больницу в Москве

Главврач областного наркодиспансера Станислав Ким покинул свой пост и возглавил Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Об этом журналистам в субботу, 4 апреля, сообщил министр здравоохранения области Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».
«Станислав Юрьевич назначен руководителем одной из самых крупных больниц педиатрического профиля в Москве, РДКБ, и сегодня её возглавляет. Чему мы очень рады, теперь у нас есть очень хороший куратор и многие вопросы с нашим „детством“ нам будет проще решать, потому что он там. Кроме того, мы с ним предварительно договорились, что он возьмет на патронаж нашу Детскую областную больницу, чего мне лично очень не хватало», — сказал Кравченко.
Сейчас обязанности руководителя областного наркодиспансера исполняет заместитель главврача Владимир Беленький.
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