Глава минздрава о ситуации с онкоцентром: «История не совсем под моим контролем»

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко не смог уточнить, когда возобновиться строительство онкологического центра в Родниках. Соответствующее заявление он сделал журналистам 4 апреля.

«Там идет история не совсем под моим контролем, — заявил Кравченко. — Там идет история по определению подрядчика по достройке. Я думаю, что должен был какой-то ответ на этой неделе, но, я думаю, что на следующей неделе все это утрясется и будет понятно».

Отметим, непосредственным заказчиком онкоцентра является госучреждение «Онкологический центр Калининградской области», учрежденное и подчиненное минздраву региона. Эта же структура сейчас судится с бывшим подрядчиком.

В начале апреля губернатор Антон Алиханов написал в Instagram, что контракт на продолжение строительства онкологического центра будет подписан «в ближайшее время». При этом а пресс-службе правительства кабмина не смогли назвать конкретную дату.

В конце февраля губернатор рассчитывал, что строительство будет продолжено в течение месяца. Власти планируют, что на стройплощадку выйдет московская фирма «Пэтруско», которая участвовала, но не победила в предыдущих торгах.

После нескольких провальных торгов в октябре 2018 года контракт на строительство в области онкоцентра стоимостью 4,2 млрд руб. был заключен с фирмой «Артель» из Реутова. Компания «Пэтруско» также участвовала в конкурсе, но заняла второе место. В ходе строительства «Артель» регулярно получала претензии, несмотря на контроль со стороны областных властей. Строительство должно было завершиться в сентябре 2020 года. Теперь чиновники рассчитывают ввести объект в первой половине 2021 года.