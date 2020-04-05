«Сбербанк» уточнил максимальные размеры займов для права на кредитные каникулы

«Сбербанк» уточнил максимальные суммы займов для права на оформление кредитных каникул из-за коронавируса. Об этов в воскресенье, 5 апреля, сообщается на сайте банка.
Как говорится в сообщении, кредитные каникулы в соответствии с законом предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает:
— по ипотечным кредитам — 1,5 млн рублей;
— по автокредитам — 600 тыс. рублей;
— по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. рублей;
— по потребительским кредитам для физлиц — 250 тыс. рублей;
— по кредитным картам для физлиц — 100 тысяч рублей.
«Для клиентов, пострадавших от коронавируса: заболевших, находящихся на вынужденном карантине, частично потерявших доход, а также испытывающих временные трудности с погашением регулярных платежей по кредитам из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса, банк готов в индивидуальном порядке предоставить кредитные каникулы до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек», — отмечается в публикации.
Комментарии к событию