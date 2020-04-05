Прогноз: очередная изоляционная неделя в Калининграде будет солнечной и теплой

В Калининграде области на предстоящей карантинной неделе прогнозируется ощутимое потепление и преимущественно солнечная погода. Соответствующие данные публикуют гидрометеорологические службы.

По данным Гидрометцентра РФ, в понедельник днем температура воздуха вырастет до +16°, а во вторник — до +19°. В последующие дни она постепенно будет снижаться: в пятницу и субботу ожидается около +13°. По ночам будет порядка +5°. В течение недели должно быть малооблачно. Небольшие дожди вероятны только в четверг и пятницу.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник днем прогнозирует +15°, во вторник — +17°, среду — +15°, четверг — +10°. Никаких осадков служба также не ожидает.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», во вторник и среду воздух прогреется до +18°, но в четверг и пятницу похолодает до +14° и +10°, соответственно. Прогнозируется преимущественно солнечная погода.

Ранее стало известно, что действующий сейчас режим самоизоляции в Калининградской области из-за коронавируса продлен на неделю, до 12 апреля включительно.

