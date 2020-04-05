Между Белоруссией и Россией полностью прервано железнодорожное пассажирское сообщение

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Между Белоруссией и Россией полностью прервано железнодорожное пассажирское сообщение

Белорусская железная дорога (БЖД) по инициативе российско стороны с 5 апреля приостанавливает курсирование двух оставшихся в сообщении с РФ поездов. Об этом сообщается на сайте БЖД.

Согласно уведомлению, временно отменяется курсирование поездов: № 2/1 Минск — Москва, отправлением из Минска с 5 апреля из Москвы с 6 апреля; № 52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург, отправлением из Бреста с 5 апреля, из Санкт-Петербурга с 6 апреля.

Билеты на отмененные поезда можно вернуть в кассах без дополнительных сборов.

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