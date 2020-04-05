В России военкоматы перевели на удаленную работу

В России всех сотрудников военкоматов перевели на удаленный режим работы, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

Как уточнили в ведомстве, «уточнение всех необходимых учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме по телефону», чтобы исключить личное посещение гражданами призывного возраста и их родственниками военных комиссариатов.

Указ о начале весеннего призыва подписал 30 марта президент РФ Владимир Путин. До 15 июля Вооруженные силы РФ должны пополнить 135 тыс. военнослужащих по призыву.