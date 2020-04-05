Роспотребнадзор: взрывного роста заражения коронавирусом в стране удается избежать

Роспотребнадзор: взрывного роста заражения коронавирусом в стране удается избежать
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Принимаемые в России карантинные меры позволяют не допустить резкого роста числа зараженных коронавирусом в стране. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на глава Роспотребнадзора Анну Попову.

«Пока у нас это получается, нам удается не сорваться во взрывной рост, рост экспоненциальный», — цитируют СМИ Попову.

По ее словам, каждый заболевший способен заразить еще трех человек, «а они, в свою очередь, заражают дальше».

«Разобщение людей сегодня сдерживает развитие ситуации — это абсолютно очевидно», — добавила глава надзорного ведомства.

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