Власти области прокомментировали отмену поездов в Петербург и Москву

В правительстве области назвали отмену поездов из Калининграда в Санкт-Петербург и Москву и обратно «неприятной новостью». Об этом в воскресенье, 5 апреля, «Новому Калининграда» заявил глава пресс-службы кабмина региона Дмитрий Лысков.

«Это неприятная новость для жителей Калининградской области, — сообщил Лысков. — Мы надеемся, что в ближайшее время на эти направления будут возвращены хотя бы минимальное количество поездов в неделю, чтоб дать возможность жителям, которым нельзя пользоваться воздушным транспортом по медицинским показаниями, выехать из региона в случае необходимости и вернуться домой».

Как стало известно ранее, РЖД на основании Роспотребнадзора с 6 апреля приостанавливает железнодорожное сообщение между Калининградом и Москвой и Санкт-Петербургом. Все рейсы курсируют транзитом через Литву и Белоруссию.