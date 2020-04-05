Песков рассказал, сколько Путин еще будет работать на «удаленке»

Президент РФ Владимир Путин будет работать в дистанционном режиме еще минимум неделю. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы страны Дмитрия Пескова.

«Уже прошла неделя, я осмелюсь предположить, что еще неделю, как минимум, а то и больше», — цитирует издание Пескова.

Он заверил, что решение о переходе Путина на дистанционный режим работы не связано с выявлением коронавируса у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. С ним президент общался 24 марта во время посещения медицинского учреждения.