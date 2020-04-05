Минздрав настоятельно рекомендовал работающим россиянам носить маски и перчатки

Минздрав России посоветовал россиянам, которые продолжают работать, носить медицинские маски и перчатки, а также обрабатывать руки антисептиком. Об этом 5 апреля сообщается на сайте министерства.

«Минздрав России настоятельно рекомендует всем работникам, которым в соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться в течении рабочего дня с большим количеством людей (продавцы магазинов, кассиры на общественном транспорте, работники аптек, сотрудники МВД, МФЦ и иных государственных организаций), носить средства индивидуальной защиты — маски и перчатки, регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами», — говорится в публикации.

Напомним, действующий с конца марта режим самоизоляции в Калининградской области из-за коронавируса продлен на неделю, до 12 апреля включительно.