В Литве зарегистрировали 14-ю смерть от коронавируса

В понедельник, 6 апреля, в Литве скончался 14-й житель, заразившийся коронавирусом. Мужчина умер в Паневежской республиканской больнице. Как пишет Delfi.lt, пациент был в группе риска.



По состоянию на 5 апреля в Литве зарегистрировано 811 случаев заражения коронавирусом. Семь пациентов выздоровели.

В соседней республике действует карантин — жителям рекомендуют избегать мест массового скопления людей, по возможности работать из дома, общаться друг с другом на расстоянии не меньше двух метров и уделять особое внимание гигиене рук и поверхностей.