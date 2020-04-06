В Литве зарегистрировали 14-ю смерть от коронавируса

В Литве зарегистрировали 14-ю смерть от коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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В понедельник, 6 апреля, в Литве скончался 14-й житель, заразившийся коронавирусом. Мужчина умер в Паневежской республиканской больнице. Как пишет Delfi.lt, пациент был в группе риска.

По состоянию на 5 апреля в Литве зарегистрировано 811 случаев заражения коронавирусом. Семь пациентов выздоровели.

В соседней республике действует карантин — жителям рекомендуют избегать мест массового скопления людей, по возможности работать из дома, общаться друг с другом на расстоянии не меньше двух метров и уделять особое внимание гигиене рук и поверхностей.

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