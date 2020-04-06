В России за сутки — 954 новых случая коронавируса

В России за сутки — 954 новых случая коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

За сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах. Три человека умерли. Об этом сообщает оперштаб Москвы по контролю за коронавирусной инфекцией.

Новые случаи выявлены в субъектах:

— Москва — 591

— Московская область — 82

— Санкт-Петербург — 35

— Республика Коми — 31

— Республика Татарстан — 16

— Краснодарский край — 11

— Ивановская область — 10

— Тульская область — 10

— Вологодская область — 10

— Воронежская область — 9

— Ставропольский край — 9

— Республика Марий Эл — 9

— Нижегородская область — 9

— Липецкая область — 8

— Тамбовская область — 8

— Республика Бурятия — 8

— Волгоградская область — 7

— Архангельская область — 6

— Республика Адыгея — 6

— Брянская область — 5

— Рязанская область — 5

— Ленинградская область — 5

— Республика Дагестан — 5

— Пензенская область — 5

— Алтайский край — 5

— Белгородская область — 4

— Свердловская область — 4

— Челябинская область — 4

— Мурманская область — 3

— Республика Северная Осетия — 3

— Красноярский край — 3

— Иркутская область — 3

— Владимирская область — 2

— Тверская область — 2

— Республика Карелия — 2

— Новгородская область — 2

— Чувашская Республика — 2

— Оренбургская область — 2

— Республика Хакасия — 2

— Кемеровская область — 2

— Калужская область — 1

— Костромская область — 1

— Орловская область — 1

— Смоленская область — 1

— Псковская область — 1

— Чеченская Республика — 1

— Республика Мордовия — 1

— Ульяновская область — 1

— Республика Крым — 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.


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