В России за сутки — 954 новых случая коронавируса

За сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах. Три человека умерли. Об этом сообщает оперштаб Москвы по контролю за коронавирусной инфекцией.
Новые случаи выявлены в субъектах:
— Москва — 591
— Московская область — 82
— Санкт-Петербург — 35
— Республика Коми — 31
— Республика Татарстан — 16
— Краснодарский край — 11
— Ивановская область — 10
— Тульская область — 10
— Вологодская область — 10
— Воронежская область — 9
— Ставропольский край — 9
— Республика Марий Эл — 9
— Нижегородская область — 9
— Липецкая область — 8
— Тамбовская область — 8
— Республика Бурятия — 8
— Волгоградская область — 7
— Архангельская область — 6
— Республика Адыгея — 6
— Брянская область — 5
— Рязанская область — 5
— Ленинградская область — 5
— Республика Дагестан — 5
— Пензенская область — 5
— Алтайский край — 5
— Белгородская область — 4
— Свердловская область — 4
— Челябинская область — 4
— Мурманская область — 3
— Республика Северная Осетия — 3
— Красноярский край — 3
— Иркутская область — 3
— Владимирская область — 2
— Тверская область — 2
— Республика Карелия — 2
— Новгородская область — 2
— Чувашская Республика — 2
— Оренбургская область — 2
— Республика Хакасия — 2
— Кемеровская область — 2
— Калужская область — 1
— Костромская область — 1
— Орловская область — 1
— Смоленская область — 1
— Псковская область — 1
— Чеченская Республика — 1
— Республика Мордовия — 1
— Ульяновская область — 1
— Республика Крым — 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.
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