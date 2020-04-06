Число находящихся под наблюдением калининградцев сократилось

За сутки число жителей Калининградской области, которые находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус, сократилось на 63, до 1 026 человек. Об этом свидетельствуют цифры регионального штаба по контролю за новой инфекцией.

К настоящему времени на коронавирус обследовано 5 364 человека (+179 за сутки). В специальном учреждении «Паруса надежды» в Светлогорске сейчас находятся 28 человек (-1 за сутки). По-прежнему выявлено 19 случаев заболевания, 8 человек выздоровели.