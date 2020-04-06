Улицы Калининграда моют китайскими антисептиками

Улицы Калининграда моют китайскими антисептиками
Виталий Невар / Новый Калининград
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МБУ «Чистота» обрабатывает дороги, тротуары автобусные остановки Калининграда раствором с добавлением специальных таблеток — антисептика производства китайской компании «Жавель Син». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Инструкция по применению гласит, что средство обладает одинаковой эффективностью в отношении всех видов бактерий, в том числе возбудителей туберкулёза, холеры, вирусов (от гриппа до СПИДа) и различных грибков (в т.ч. рода Кандида и Трихофитон)», — отметили в пресс-службе.

Запаса этих таблеток городу хватит примерно на месяц. «Они, к слову, не очень дорогие. На одну поливальную машину дополнительно тратится примерно по 200 рублей», — говорится в сообщении мэрии.


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