СМИ: федеральное правительство запретило начислять пени по ЖКХ 2 апреля

Правительство РФ запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Документ еще не опубликован.



В постановлении говорится о приостановлении начисления пеней за несвоевременную оплату: населением — жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и взносов за капремонт, управляющими компаниями и товариществами собственников жилья — по договорам ресурсоснабжения, а также о временном запрете отключать неплательщикам доступ к услугам, рассказали два собеседника.