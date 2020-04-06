СМИ: федеральное правительство запретило начислять пени по ЖКХ 2 апреля

Правительство РФ запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Документ еще не опубликован.
В постановлении говорится о приостановлении начисления пеней за несвоевременную оплату: населением — жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и взносов за капремонт, управляющими компаниями и товариществами собственников жилья — по договорам ресурсоснабжения, а также о временном запрете отключать неплательщикам доступ к услугам, рассказали два собеседника.На следующий день после подписания постановления федеральными властями, областное правительство разместило пресс-релиз, из которого следовало, что министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз рекомендовал освободить население области от пени за просрочку оплаты ЖКХ. Никаких ссылок на решение федерального правительства в релизе не было.
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