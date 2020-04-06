В региональном минобре объяснили проблемы с «ЭлЖуром» у школьников

В Калининградской области многие школьники и их родители в понедельник, 6 апреля, не смогли зайти на площадку «ЭлЖур» (электронный школьный журнал), чтобы посмотреть задания. Как пояснили в региональном министерстве образования, в настоящее время сервис снова доступен, но не для всех.



«Наши родители, которые волнуются за своих детей, начали проверять [задания] больше, чем дети. Все полезли на сайты — и мамы, и папы, и бабушки с дедушками. Сервер обвалился — не выдержал такой нагрузки», — пояснили в областном минобазования.

По данным ведомства, на данный момент сервис снова заработал, но сегодня до 16:00 от него отключены все родительские аккаунты. «То есть пользоваться ресурсом могут только дети со своих аккаунтов и учителя. За это время будет отлаживаться система», — отметили в ведомстве.

В региональном правительстве подчеркнули, что все остальные сервисы, посредством которых ведется дистанционное обучение, работают в штатном режиме: «„Сбербанк“, „ЯКласс“, „Учи.Ru“ — все работает. Проблема была только в „ЭлЖуре“».

В настоящее время специалисты ведут работу, направленную на то, чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем, отметили в ведомстве.

Напомним, с понедельника, 6 апреля, школьники Калининградской области перешли на дистанционное обучение. Что касается дистанционного образования учащихся, то каждая школа самостоятельно определила платформу, на которой будет проходить обучение, при этом для детей нет ограничения для использования и иных образовательных ресурсов. Основными платформами стали «Сбербанк», «Российская электронная школа», «ЯКласс», «Яндекс.Учебник». С полным перечнем образовательных ресурсов можно ознакомиться на сайте министерства образования Калининградской области.