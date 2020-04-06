Майстер: должникам за ЖКУ больше не будут останавливать компенсации и субсидии

Майстер: должникам за ЖКУ больше не будут останавливать компенсации и субсидии
Виталий Невар / Новый Калининград
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Должникам по оплате жилищно коммунальных-услуг больше не будут приостанавливать выплаты субсидий и компенсаций на оплату «коммуналки». Об этом журналистам в понедельник, 6 апреля, сообщила министр социальной политики региона Анжелика Майстер, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«В конце прошлой недели было подписано постановление Правительства РФ № 420, согласно которому, если у кого-то из наших жителей вообще в стране сложилась какая-то задолженность по коммунальным платежам, в этом случае традиционно действовало правило, что если есть задолженность, то субсидии и компенсации приостанавливаются. Этим постановлением принято решение, что если человек вдруг не смог вовремя заплатить, задолжал, то и субсидии, и компенсации будут продолжать начисляться, выплачиваться, независимо от того, что человек не успел оплатить коммунальные услуги. Я думаю, что это тоже в определенной степени поддержит наших жителей, потому что у нас более 40 тыс. получателей компенсаций и субсидий по ЖКУ. А ситуация сегодня непростая, поэтому нашим жителям, которые попадут в такую ситуацию, можно не беспокоиться в ближайшее время», — сказала Майстер.

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