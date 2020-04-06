Правительство РФ ограничило торговую наценку на маски и перчатки 10-ю копейками

Правительство РФ ограничило торговую наценку на маски и перчатки 10-ю копейками
Виталий Невар / Новый Калининград
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В России наценка на медицинские маски и перчатки в рознице не должна превышать 10 копеек за единицу товара. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на постановление Правительства РФ.

В документе прописаны особенности обращения ряда медизделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли ими на ближайшие 90 дней. В перечень товаров вошли респираторы, медицинские маски и перчатки, марля, одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов, комплекты индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи.

«Для розничной торговли в организациях, обладающих лицензиями на торговлю лекарственными препаратами, предельный размер наценки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10 копеек за единицу товара», — пишет издание.

Для товаров, произведенных до и после вступления постановления в силу, размер оптовой надбавки на каждом этапе прохождения не должен превышать 10 процентов от закупочной цены или себестоимости.

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