Власти: волонтеры приходят только по вашему заявлению, опасайтесь мошенников

Волонтеры не приходят в дома нуждающихся в помощи калининградцев самостоятельно, только по предварительной заявке. Об этом журналистам в понедельник, 6 апреля, сообщила министр социальной политики области Анжелика Майстер, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Волонтеры просто так не постучатся, да и ресурсов не хватит на то, чтобы прийти и постучаться в каждую квартиру. Мы везде публикуем телефоны, по которым можно обратиться за помощью к волонтерам. И волонтерские службы работают только по вызову, по звонку. Поэтому, конечно, хотелось бы предупредить всех наших калининградцев, особенно пожилых, внимательно очень относиться вот к таким звонкам или стукам в дверь. Волонтер всегда приедет только по вашему звонку. Потому что волонтеру вы всегда сначала скажете, что вам нужно, в каком объеме, в каком количестве, как это будет осуществляться», — сказала Майстер.