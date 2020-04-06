В Роспотребнадзоре рассказали, сколько будет стоить домашний тест на коронавирус

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько будет стоить домашний тест на коронавирус
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Губернатор: в ближайшие дни ждем еще 10 подтвержденных случаев коронавируса
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Цена домашнего теста на коронавирус составит 1250 рублей. Выезд медперсонала надо будет оплатить отдельно, цена зависит от места жительства пациента. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала глава направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики (CMD) Роспотребнадзора Елена Тиванова, передаёт РБК.

«Чтобы сдать анализ, необходимо заполнить на нашем сайте специальную форму, позвонить в call-центр, записаться», — сказала Тиванова.

После этого с пациентом должны связаться и сообщить время выезда медперсонала. Медики привезут пакет с тестом и оставят его на ручке входной двери, а пациент сам должен взять у себя анализы — мазок из зева. Затем пакет оставляется на ручке двери, откуда его забирают медики и отвозят в лабораторию.

«Таким образом мы минимизируем контакт нашего персонала с пациентом, который может быть инфицирован», — сказала Тиванова. Исследования будут выполнять в течение одного или двух рабочих дней. Если тест на коронавирус окажется положительным, то об этом сообщат в Роспотребнадзор, заявила Тиванова.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (9)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter