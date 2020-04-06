В Роспотребнадзоре рассказали, сколько будет стоить домашний тест на коронавирус

Цена домашнего теста на коронавирус составит 1250 рублей. Выезд медперсонала надо будет оплатить отдельно, цена зависит от места жительства пациента. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала глава направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики (CMD) Роспотребнадзора Елена Тиванова, передаёт РБК.



«Чтобы сдать анализ, необходимо заполнить на нашем сайте специальную форму, позвонить в call-центр, записаться», — сказала Тиванова.

После этого с пациентом должны связаться и сообщить время выезда медперсонала. Медики привезут пакет с тестом и оставят его на ручке входной двери, а пациент сам должен взять у себя анализы — мазок из зева. Затем пакет оставляется на ручке двери, откуда его забирают медики и отвозят в лабораторию.

«Таким образом мы минимизируем контакт нашего персонала с пациентом, который может быть инфицирован», — сказала Тиванова. Исследования будут выполнять в течение одного или двух рабочих дней. Если тест на коронавирус окажется положительным, то об этом сообщат в Роспотребнадзор, заявила Тиванова.