Губернатор: в ближайшие дни ждем еще 10 подтвержденных случаев коронавируса

В ближайшие дни должны быть подтверждены тесты еще 10 заболевших коронавирусной инфекцией жителей области. Об этом в своем Instagram понедельник, 6 апреля, сообщил губернатор области Антон Алиханов.

«В ближайшие дни ждём подтверждения более 10 случаев федеральным оперативным штабом (это будет накопленный результат исследований за несколько дней)», — написал Алиханов.

Напомним, ранее Алиханов сообщал, что калининградские лаборатории выявили 40 случаев заражения коронавирусом, результаты исследований проверяют в Москве и Новосибирске. Как позднее уточнил министр здравоохранения области Александр Кравченко, положительных тестов в местных лабораториях 42 — это 19 уже подтвержденных случаев и 23 еще не подтвержденных референс-центрами.