Глава Минздрава РФ не сомневается в естественном происхождении COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко разделяет мнение большинства экспертов, уверенных в естественном происхождении новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА «Новости».
Глава Минздрава считает, что COVID-19 — естественный вирус, сумевший адаптироваться к условиям непосредственного взаимодействия с человеком. «Я не вижу на сегодняшний день повода в этом усомниться», — подчеркнул Мурашко.
Напомним, по последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.
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