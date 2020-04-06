Глава Минздрава РФ не сомневается в естественном происхождении COVID-19

Глава Минздрава РФ не сомневается в естественном происхождении COVID-19
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко разделяет мнение большинства экспертов, уверенных в естественном происхождении новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава Минздрава считает, что COVID-19 — естественный вирус, сумевший адаптироваться к условиям непосредственного взаимодействия с человеком. «Я не вижу на сегодняшний день повода в этом усомниться», — подчеркнул Мурашко.

Напомним, по последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.

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