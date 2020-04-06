Россия выделяет $1 млн ВОЗ на борьбу с коронавирусом

Правительство России выделяет 1 млн долларов Всемирной организации здравоохранения на борьбу с коронавирусом нового типа. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.



«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в размере до $1 млн США», — указано в документе.

Также 61,4 млн долларов выделяется государственному научному центру «Вектор» и Центральному научно-исследовательскому институту эпидемиологии на производство и доставку в страны Восточной Европы, Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной Америки средств для лабораторной диагностики коронавируса и оказание материально-технической поддержки.