Россия выделяет $1 млн ВОЗ на борьбу с коронавирусом

Россия выделяет $1 млн ВОЗ на борьбу с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Правительство России выделяет 1 млн долларов Всемирной организации здравоохранения на борьбу с коронавирусом нового типа. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в размере до $1 млн США», — указано в документе.

Также 61,4 млн долларов выделяется государственному научному центру «Вектор» и Центральному научно-исследовательскому институту эпидемиологии на производство и доставку в страны Восточной Европы, Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной Америки средств для лабораторной диагностики коронавируса и оказание материально-технической поддержки.

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