Центр поддержки бизнеса: отели могут работать, но не могут принимать постояльцев

Центр поддержки бизнеса: отели могут работать, но не могут принимать постояльцев
Виталий Невар / Новый Калининград
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В данный момент в Калининградской области действует запрет на бронирование отелей в приморской зоне и размещение постояльцев, но как таковая работа отелей не запрещена. Об этом в эфире телеканала «Касакад» заявил глава Центра поддержки предпринимательства Калининградской области Кирилл Лило, отвечая вопрос о законности работы ресторанов при отелях в период до 1 июня (до этого момента отели не могут принимать постояльцев).

«Я не соглашусь с тем, что отели закрыты до 1 июня. Если буквально посмотреть и изучить то постановление, которое вводит эти ограничения именно для отелей, расположенных в приморской зоне, там звучит так, что запрещено бронирование и размещение до этого периода. Соответственно, отели не закрыты, они могут работать. Вы просто не можете принимать заказы и принимать постояльцев. Соответственно, если в вашем отеле находится еще и ресторан, на него действуют ограничения, которые на сегодняшний день распространяются [на точки общепита] до 12 апреля», — отметил Лило.

По его словам, если ограничение на работу общепита в начале мая или ранее будет снято в связи с улучшением ситуации с пандемией коронавируса,то отели смогут принимать гостей в своем ресторане.



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