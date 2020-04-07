Российскую разведку заподозрили в попытках сеять в Литве панику в связи с коронавирусом

Российскую разведку заподозрили в попытках сеять в Литве панику в связи с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
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Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы заподозрил российскую разведку в попытках сеять панику в связи с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на главу ДГБ Дарюса Яунишкиса.

«Что мы наблюдаем — так это активность информационной деятельности, определенные наработки и активность российских спецслужб в электронном пространстве, это попытки дезинформировать общество и посеять панику, недоверие к евроатлантическому пространству и госведомствам», — цитируют СМИ Яунишкиса.

По его мнению, нельзя «пропустить точку перелома, когда затянувшийся карантин может вызвать определенное недовольство».

«Может быть, определенные настроения и искусственно раздуваемые действия извне, мы наблюдаем за этой информацией, департамент работает», — отметил Яунишкис.

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