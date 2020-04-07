Эксперты призвали не применять в качестве антисептика водку и дали свой рецепт

Специалисты МЧС России советуют не использовать водку для приготовления дезинфицирующего состава. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России

«Для приготовления дезинфицирующего состава не следует заменять спирт водкой, так как в ней содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика», — уверены эксперты.

При этом они призывают не использовать для дезинфекции спирт в чистом виде, так как это приводит к сухости кожи, раздражению, зуду, появлению на коже микротрещин, через который может проникнуть вирус.

Для приготовления антисептика дома специалисты советуют налить спирт в емкость с завинчивающейся крышкой, добавить туда перекись водорода и глицерин, долить дистиллированную или охлажденную кипяченую воду и быстро закрыть емкость. После раствор нужно взболтать чтобы его размешать. Антисептик рекомендуется перелить в небольшие пластиковые флаконы или стеклянные баночки. Их необходимо выдержать 72 часа.