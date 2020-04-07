РЖД увеличивает в поездах расстояние между пассажирами

Российские железные дороги (РЖД) вводят особый режим продажи билетов, который позволит пассажирам поездов держать дистанцию друг от друга не менее 1 метра. Об этом пишет корпоративная газета компании «Гудок».

Как отмечает издание, в ближайшее время для поездки можно будет приобрести билеты только для двух мест вместо четырех. Например в купейной части плацкартного вагона смогут находиться два пассажира, а в боковой, где расположена верхняя и нижняя полки, лишь один. Если более трех билетов приобретает семья, ограничения применяться не будут.

РЖД увеличивает расстояние между пассажирами, исходя из постановления главного санитарного врача Анны Поповой.