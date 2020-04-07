«Калининградтеплосеть» за 136 млн подключает к теплу музейный комплекс на Острове

Муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть» намерено потратить 136,2 млн руб., чтобы подключить к теплопроводу строящийся на острове Октябрьском музейный и образовательно-театральный комплекс. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок.

Согласно техническом заданию, до 1 июля 2020 года к объекту необходимо проложить трубопровод и осуществить к нему техническое подключение. В документации указано, что источником финансирования являются собственные средства «Калининградтеплосети». Подрядчик должен определиться в ходе конкурса 10 апреля.

Как сообщалось ранее, контракты на строительство культурно-образовательных комплексов в Севастополе, Владивостоке и Калининграде, которые начал «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, переданы «Стройтрансгазу» Геннадия Тимченко. Стройка всех четырех объектов в разных городах оцениваются в 120 млрд руб. Деньги на строительство выделит «Роснефтегаз», контролирующий «Роснефть» и 10,97% «Газпрома». В качестве заказчика выступает фонд «Национальное культурное наследие».