Калининградской лаборатории разрешили подтверждать случаи коронавируса самостоятельно

Калининградской лаборатории разрешили подтверждать случаи коронавируса самостоятельно
Скриншот страницы губернатора Антона Алиханова в Instagram
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Одна из двух калининградских лабораторий, делающих тесты на коронавирус, приобрела статус референс-центра. Возить материалы в Москву или Новосибирск для подтверждения больше не нужно. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил в своем «Инстаграме» губернатор региона Антон Алиханов.

«Со вчерашнего дня лаборатория в Калининграде приобрела статус референс-центра, возить материалы в Москву или Новосибирск больше не нужно», — написал чиновник. Также он объяснил, что рост количества заболевших в регионе — результат подтверждения исследований за период с 1 по 6 апреля.

Тесты на коронавирус в регионе делают лаборатория областного Роспотребнадзора (мощность — 300 анализов в день) и лаборатория областного минздрава (120 анализов в день). О какой из двух лабораторий идет речь, губернатор не уточнил.

Ранее положительные результаты тестов калининградских лабораторий на коронавирусную инфекцию считались «условно подтвержденными» и не попадали в официальную статистику без подтверждения референс-центра в Москве или Новосибирске.


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