Балтийск намерен потратить 2,5 млн руб. на борьбу с борщевиком

Администрация Калининграда планирует в 2020 году уничтожить борщевик на 24,4 гектарах. Об этом свидетельствует опубликованное 7 апреля извещение на сайте госзакупок.
Согласно документации, на эти цели власти готовы потратить 2,5 млн руб. «Очаги распространение сорного растения» расположены вблизи п. Дивное (6 га), п. Парусное (5,5 га) и п. Тихореченское (13 га). Предусматривается механизированная вспашка, косьба и химическая обработка.
Исполнителя заказа планируется выбрать 16 апреля.
В начале 2020 года в областном правительстве пообещали в течение пяти лет выделять муниципалитетам по 50 млн рублей на борьбу с борщевиком Сосновского.
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