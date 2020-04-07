Пневмония, но тест на «корону» отрицательный — в Роспотребнадзоре объяснили, почему так бывает

Даже у тяжелобольных пациентов коронавирус может быть выявлен не сразу. Почему так происходит, на брифинге во вторник рассказала руководитель областного управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач региона Елена Бабура, передает корреспондент «Нового Калининграда».



По словам Елены Бабуры,в ряде случаев тесты на коронавирус оказываются отрицательными, в том числе у пациентов с пневмонией, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией. «Вирус проникает через верхние отделы дыхательных путей, и когда мы поводим мазок и берем мазок с верхних дыхательных путей, то есть нос и рот, то вирус имеет свойство проникать внутрь, проникать уже в нижние отделы дыхательных путей. И когда развивается пневмония, к сожалению, мы не подтверждаем результат тестированием коронавирусной инфекции при исследовании мазка. Надо идти дальше. Надо изучать мокроту, и мы это делаем, или делать различные другие манипуляции у того больного, что иногда невозможно сделать в связи с тяжестью его состояния и опасностью заражения медицинского работника», — пояснила главный санитарный врач региона..

«Кроме того, коронавирус имеет способность накапливаться в организме. Мы видим, что при первичных лабораторных исследованиях результат отрицательный, а на десятый день исследования, это по порядку, мы видим положительный мазок. Почему так происходит, сказать тоже очень сложно, но, по мнению ученых, это связано с накоплением вируса в организме», — добавила глава управления Роспотребнадзора.