ВЦИОМ: более 80% россиян утверждают, что соблюдают режим самоизоляции

74% россиян уверены, что от коронавируса защититься можно, обратного мнения придерживаются 16% жителей РФ. Это выяснилось в ходе опроса на тему борьбы с коронавирусом, проведенного ВЦИОМ.

Говоря о своих близких и знакомых, россияне утверждают, что большая часть из них соблюдают самоизоляцию (81%). Еще в начале прошлой недели 61% россиян заявляли, что их близкие/ знакомые соблюдают самоизоляцию. В столице эта доля еще выше и составляет 90% vs 81% по итогам опроса 30 марта.

Наиболее массовые меры, которые люди применяют для собственной безопасности и защиты близких:

— 76% ограничили контакты, сидят дома или уехали в отдаленное место. Эта доля увеличилась на 6 п.п. с 30 марта.

— Следят за гигиеной и используют антисептики 58% наших соотечественников.

— Носит маску или респиратор каждый третий (30%), + 9 п.п. с конца марта.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 и 30 марта и 2 апреля 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

