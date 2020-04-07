В Роспотребназоре рассказали, почему прогулки на свежем воздухе опасны в случае с коронавирусом

Прогулки на свежем воздухе могут поспособствовать заражению коронавирусной инфекцией. Причина в том, что вирус сохраняется на различных поверхностях длительное время, заявила на брифинге во вторник, 7 апреля, глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура, передает корреспондент «Нового Калининграда».



«Как они говорят, мы гуляем, какая тут коронавирусная инфекция? — отметила Елена Бабура. — 72 часа вирус выживает на поверхности. То есть вы даже не можете вспомнить,каким образом [заразились]». «Разобщение — единственное, что мы сейчас можем предложить по профилактике коронавирусной инфекции. И дезинфекция, в том числе мытье рук», — добавила она.