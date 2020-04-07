В Калининградской области снижается число находящихся на обсервации

В Калининградской области снижается число людей, находящихся под медицинским наблюдением в условиях так называемого «домашнего карантина» или в обсерваторе. Об этом журналистам во вторник, 7 апреля, сообщила глава областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Безусловно, это связано с тем, что мы снимаем с медицинского наблюдения тех, кого наблюдали и кто соответствующим образом был обследован из числа вернувшихся в РФ. Но эта цифра не будет снижаться совершенно и близиться к нулю, потому что на медицинское наблюдение в настоящее время берутся те, кто контактировал с заболевшими», — пояснила Бабура.

Она также отметила, что у каждого заболевшего необходимо отработать разное количество контактов. «Это могут быть только близкие контакты, это могут быть единичные контакты, когда человек прибыл на территорию Калининградской области и далее находился в режиме домашней самоизоляции, это минимум контактов. И может быть большое количество контактов, потому что люди приезжают сюда и внутренними рейсами, и в данном случае под наблюдение берутся все пассажиры — и которые проживают на территории Калининградской области, и мы передаем соответствующую информацию в другие субъекты РФ, чтобы этих людей тоже обследовали. Могут быть контакты и по работе, и в данном случае все эти лица отстраняются от работы и помещаются под медицинское наблюдение в условиях домашней изоляции и соответствующим образом обследуются», — пояснила глава управления.

Обследование означает, что человек находится под наблюдением две недели в условиях изоляции и его дважды проверяют на наличие инфекции. «Мы берем, если это касается контактов, [тесты] в день или на следующий день после взятия под медицинское наблюдение и в последующем на 10-й день нахождения на медицинском наблюдении. И только после получения таким образом двух отрицательных результатов человек снимается с медицинского наблюдения», — сказала главный санитарный врач области.

Отметим, что, по данным оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, сейчас в регионе под наблюдением остаются 904 человека, это на 122 человека меньше, чем сутками ранее.