Все 6 случаев заражения «непонятно где» нашли среди пациентов с пневмонией

Все 6 случаев заражения «непонятно где» нашли среди пациентов с пневмонией
Виталий Невар / Новый Калининград
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Все шесть случаев коронавируса с неизвестным источником заражения выявлены среди людей, которые попали в больницы региона с пневмонией. Об этом на брифинге во вторник, 7 апреля, заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«6 случаев заболевания, где мы не можем установить [источник], — это все пневмонии. Это в основном пневмонии у лиц старше 60-летнего возраста. К сожалению, именно у них развивается таким образом коронавирусная инфекция», — сказала Бабура.

Сказать, сколько случаев пневмонии сейчас зарегистрировано в регионе и как часто у таких пациентов находят пневмонию, глава Роспотребнадзора не смогла.

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