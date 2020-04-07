Все 6 случаев заражения «непонятно где» нашли среди пациентов с пневмонией

Все шесть случаев коронавируса с неизвестным источником заражения выявлены среди людей, которые попали в больницы региона с пневмонией. Об этом на брифинге во вторник, 7 апреля, заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«6 случаев заболевания, где мы не можем установить [источник], — это все пневмонии. Это в основном пневмонии у лиц старше 60-летнего возраста. К сожалению, именно у них развивается таким образом коронавирусная инфекция», — сказала Бабура.

Сказать, сколько случаев пневмонии сейчас зарегистрировано в регионе и как часто у таких пациентов находят пневмонию, глава Роспотребнадзора не смогла.