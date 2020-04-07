Бабура: все пациенты с пневмонией изолируются

Все больные с диагнозом «пневмония» в регионе изолируются и не помещаются в общие палаты. Об этом на брифинге во вторник, 7 апреля, журналистам сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура, передает корреспондент «Нового Калининграда». Назвать количество таких пациентов она затруднилась.

«В процентах случаев я не могу сказать, больных с пневмонией у нас в области... я вам тоже не могу сказать вот конкретную цифру на сегодняшний момент. Но к сожалению, да, у нас все отделения, которые принимают больных с диагнозом „пневмония“, переведены на условия так называемого инфекционного стационара. То есть в каждом таком отделении сделан заборный пункт на коронавирусную инфекцию, то есть любой человек с пневмонией, который поступает в отделение, у него сразу же отбирается мазок на коронавирусную инфекцию и далее он не поступает в общую палату. Он находится в изоляции до того момента, как у него будет подтверждена или не подтверждена коронавирусная инфекция. Если она подтверждена, этот человек сразу переводится в стационар инфекционной больницы», — сказала главный санитарный врач региона.