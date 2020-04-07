Бабура: объемы тестирования на коронавирус не такие, как нам хотелось бы

Бабура: объемы тестирования на коронавирус не такие, как нам хотелось бы
Елена Бабура. Виталий Невар / Новый Калининград
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В региональном Роспотребнадзоре признают, что объемы тестирования на коронавирус далеки от желаемых показателей. Об этом на брифинге во вторник сообщила глава ведомства Елена Бабура.

«Мы увеличили значительно объемы тестирования, но, конечно, они не такие, как нам хотелось бы», — сказала Бабура. По ее словам, лаборатория Роспотребнадзора может проводить около 300 исследований в день и по 90 исследований могут проводить две другие лаборатории. Однако число людей, которые тестируются в день, гораздо ниже.

«Это количество исследований. Но один человек иногда требует не одной постановки теста. То есть мы берем, получается, два материала у человека — мазок и мокроту. И проводится два исследования. А иногда мы видим, что первая постановка какая-то сомнительная, и мы переставляем это исследование и видим, что она положительная, видим на нормальных цифрах, что она положительная, и выдаем такой результат», — пояснила Бабура.

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