Бабура: мы рекомендовали властям продлить самоизоляцию на третью неделю

Бабура: мы рекомендовали властям продлить самоизоляцию на третью неделю
Елена Бабура. Виталий Невар / Новый Калининград
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Региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало региональным властям продлить режим самоизоляции в области еще на неделю. Об этом журналистам во время брифинга во вторник, 7 апреля, сообщила глава ведомства Елена Бабура, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы дали соответствующие рекомендации в органы власти. И я надеюсь, я уверена, вернее, даже, что в Калининградской области очень разумно принимаются все эти противоэпидемические мероприятия и именно с учетом той эпидемиологической обстановки... Мы понимаем, что бизнесу надо работать, что экономике надо работать, поэтому вот это соотношение поддержки бизнеса и эпидемиологической составляющей вот здесь очень важно соотнести. Но мы все будем делать для того, чтобы остановить распространение инфекционного заболевания», — сказала Бабура.

Режим самоизоляции в регионе был введен 31 марта и был продлён до 12 апреля включительно.


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