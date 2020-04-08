В Росавиации озвучили условия вывоза россиян из-за рубежа

В Росавиации озвучили условия вывоза россиян из-за рубежа
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Росавиции обсудили условия возвращения россиян, застрявших за границей. Как сообщается на сайте агентства, на рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из РФ после 1 января 2020 года. Все они в обязательном порядке должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг. Сегодня в списках Минкомсвязи зарегистрировано около 25,8 тыс. человек. На борт смогут попасть только эти люди.

«Формирование вывозных рейсов будет проходить по принципу „одна страна вылета — один российский регион или город прилета“. Пассажиры вывозного рейса должны компактно проживать в этом регионе. Это позволит обеспечить необходимые условия, направленные на нераспространение COVID-19», — уточняет Росавиация.

Для тех, кто ранее приобрёл билеты на рейсы иностранных авиакомпаний, перелёт будет платным: 200 евро из стран Европы и 400 евро в случае дальних перелётов. Вопросы компенсации с перевозчиками предлагается решать самостоятельно.

Если же на руках у пассажира есть неиспользованный билет российского перевозчика, то он будет принят на борт бесплатно на основании этого билета. Российские компании впоследствии осуществят между собой взаимозачеты.

«Пассажиры, которые заявились на рейс и не пришли на него, должны понимать, что ожидание следующей возможности вылететь домой может затянуться на неопределенный срок», — добавили в агентстве.

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