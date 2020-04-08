В США зафиксирован новый рекорд суточной смертности от коронавируса

Продолжение: Облвласти выделяют 480 млн руб. на займы пострадавшему от коронавируса бизнесу
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В США за сутки от коронавируса умерли 1736 человек,это наивысший показатель с момента начала эпидемии в стране. Как передаёт «Интерфакс» об этом сообщает CNN со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса. Больше всего смертей — 4009 — зафиксировано в Нью-Йорке.

Всего в стране на данный момент известно о 12 722 умерших от вируса. Предыдущее рекордное суточное число смертей от коронавируса было зафиксировано 4 апреля, тогда сообщалось о 1 344 летальных исходах.

Количество случаев заражения COVID-19 в Штатах приближается к 400 тыс. Почти 22 тыс. человек полностью выздоровели, отмечает университет.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter