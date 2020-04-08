В США зафиксирован новый рекорд суточной смертности от коронавируса

В США за сутки от коронавируса умерли 1736 человек,это наивысший показатель с момента начала эпидемии в стране. Как передаёт «Интерфакс» об этом сообщает CNN со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса. Больше всего смертей — 4009 — зафиксировано в Нью-Йорке.



Всего в стране на данный момент известно о 12 722 умерших от вируса. Предыдущее рекордное суточное число смертей от коронавируса было зафиксировано 4 апреля, тогда сообщалось о 1 344 летальных исходах.

Количество случаев заражения COVID-19 в Штатах приближается к 400 тыс. Почти 22 тыс. человек полностью выздоровели, отмечает университет.