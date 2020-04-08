Облвласти выделяют 480 млн руб. на займы пострадавшему от коронавируса бизнесу

Облвласти выделяют 480 млн руб. на займы пострадавшему от коронавируса бизнесу
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Минобрнауки призвало вузы снизить или отменить плату за общежития из-за коронавируса
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Правительство Калининградской области выделяет Центру поддержки предпринимательства 480 млн рублей на выдачу займов бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. Соответствующее постановление за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации.

300 млн рублей выделяется на предоставление займов малому и среднему бизнесу, 180 млн — на займы «в целях поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, пострадавших от пандемии коронавируса».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (9)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter