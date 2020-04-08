Облвласти выделяют 480 млн руб. на займы пострадавшему от коронавируса бизнесу

Правительство Калининградской области выделяет Центру поддержки предпринимательства 480 млн рублей на выдачу займов бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. Соответствующее постановление за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации.
300 млн рублей выделяется на предоставление займов малому и среднему бизнесу, 180 млн — на займы «в целях поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, пострадавших от пандемии коронавируса».
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