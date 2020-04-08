Температура в Калининграде обновила рекорд второй день подряд

Температура в Калининграде обновила рекорд второй день подряд
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

В Калининграде 7 апреля снова был установлен суточный температурный рекорд. Об этом сообщается в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте».

Накануне температура воздуха в областном центре поднялась до +21,9 °C. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в этот день в 1961 году (+21,6 °C). Эти значения выше климатических норм на 5-6 градусов 5-6 °C.

Напомним, 6 апреля также был зафиксирован рекорд.

По данным Гидрометцентра РФ, в среду, 8 апреля, в областном центре будет +16 °C. К пятнице похолодает до +11 °C.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter