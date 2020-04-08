Температура в Калининграде обновила рекорд второй день подряд

В Калининграде 7 апреля снова был установлен суточный температурный рекорд. Об этом сообщается в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте».

Накануне температура воздуха в областном центре поднялась до +21,9 °C. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в этот день в 1961 году (+21,6 °C). Эти значения выше климатических норм на 5-6 градусов 5-6 °C.

Напомним, 6 апреля также был зафиксирован рекорд.

По данным Гидрометцентра РФ, в среду, 8 апреля, в областном центре будет +16 °C. К пятнице похолодает до +11 °C.

