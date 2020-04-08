Опрос: стало больше россиян, одобряющих методы борьбы властей с коронавирусом

Большинство россиян одобряют действия властей, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией. Результаты соответствующего опроса в среду, 8 апреля, опубликовал ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 63% респондентов считают принимаемые меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса достаточными. В конце марта таких россиян было 52%.
Также выяснилось, что 88% достаточно информированы о ситуации с распространением вируса.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 29, 30 марта и 2 апреля 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
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