Почти полмиллиона туристов отменили поездки на российские курорты в апреле и мае

Почти полмиллиона туристов отменили поездки на российские курорты в апреле и мае
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Янтарный комбинат переносит начало добычи сырца из-за коронавируса
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Почти 500 тысяч туристов отказались от путешествий на российские курорты из-за режима изоляции. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Российского союза туриндустрии (РСТ) главе Минэкономики Максиму Решетникову. Объединение считает, что операторы не смогут одномоментно вернуть деньги, и предлагает установить 18-месячную отсрочку.

РСТ предполагает, что если ограничения продлят, то будет аннулировано несколько миллионов путёвок. По закону операторы должны вернуть деньги туристам в полном объёме, однако сумма превышает «все экономически обоснованные резервы». Фирмы уже передали часть средств авиакомпаниям, отелям и другим поставщикам услуг, которые инвестировали их в подготовку к курортному сезону.

Кроме отсрочки по возврату средств туроператоры предлагают ввести инструмент финансовых гарантий по неисполненным турам. Предполагается, что путешественник сможет применить сертификат для поездки в будущем. Также РСТ предлагает ввести налоговые каникулы для турбизнеса, гостиниц и санаториев, снизить ставку НДС для гостиниц и ряд других мер.

Ранее правительство России приняло решение о возврате денег туристам, которые не смогли выехать на отдых из-за пандемии коронавируса COVID-19. Средства будут выделены из фондов персональной ответственности туроператоров. Участникам отрасли, которые понесли убытки из-за отмены турпоездок, власти выделяют компенсацию в 3,5 млрд рублей.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (5)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter