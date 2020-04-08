Почти полмиллиона туристов отменили поездки на российские курорты в апреле и мае

Почти 500 тысяч туристов отказались от путешествий на российские курорты из-за режима изоляции. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Российского союза туриндустрии (РСТ) главе Минэкономики Максиму Решетникову. Объединение считает, что операторы не смогут одномоментно вернуть деньги, и предлагает установить 18-месячную отсрочку.

РСТ предполагает, что если ограничения продлят, то будет аннулировано несколько миллионов путёвок. По закону операторы должны вернуть деньги туристам в полном объёме, однако сумма превышает «все экономически обоснованные резервы». Фирмы уже передали часть средств авиакомпаниям, отелям и другим поставщикам услуг, которые инвестировали их в подготовку к курортному сезону.

Кроме отсрочки по возврату средств туроператоры предлагают ввести инструмент финансовых гарантий по неисполненным турам. Предполагается, что путешественник сможет применить сертификат для поездки в будущем. Также РСТ предлагает ввести налоговые каникулы для турбизнеса, гостиниц и санаториев, снизить ставку НДС для гостиниц и ряд других мер.

Ранее правительство России приняло решение о возврате денег туристам, которые не смогли выехать на отдых из-за пандемии коронавируса COVID-19. Средства будут выделены из фондов персональной ответственности туроператоров. Участникам отрасли, которые понесли убытки из-за отмены турпоездок, власти выделяют компенсацию в 3,5 млрд рублей.