Янтарный комбинат переносит начало добычи сырца из-за коронавируса

Калининградский янтарный комбинат решил перенести начало добычи сырца из-за коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора предприятия Михаила Зацепина.



«В настоящее время наше предприятие не работает, а сотрудники находятся на самоизоляции по домам. В результате мы несколько отсрочим начало добычи янтаря-сырца, которая обычно стартовала в первые дни апреля каждого года. Но при этом мы не будем менять план добычи, который определён по итогам 2020 года в 400 тонн», — сказал Зацепин.

По его словам, для этого решения есть геологические данные, полученные при изучении тех участков карьера, где будет проводиться добыча. «Есть и другие организационные и производственные моменты, которые позволят комбинату полностью выполнить годовой план», — отмечает информагентство.