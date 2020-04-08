В Литве продлевают карантин, делая ношение масок обязательным

Правительство Литвы решило продлить карантин, изменив некоторые его условия. Проект постановления подготовил минздрав страны, сообщает в среду, 8 апреля, Delfi.

По информации издания, жители страны не смогут въезжать в города и населенные пункты, где у них нет недвижимости. Исключение касается только поездок на похороны, к тяжелобольным или к пострадавшим в случае несчастья и на работу. При этом с 10 апреля ношение масок в общественных местах будет обязательным.

Изменения также касаются приезда иностранцев, являющихся членами семьи жителей Литвы — родителями, детьми, супругами, опекунами. В постановлении предлагается разрешать членам экипажей международных коммерческих рейсов всех видов транспорта проезжать Литву без остановок. Однако по новым правилам, если у кого-то из членов экипажа установят симптомы COVID-19, то пограничники не впустят экипаж на территорию республики. Исключение касается только граждан Литвы и лиц, у которых есть вид на жительство.