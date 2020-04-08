«Бессмертный полк» призвал отказаться от массовых мероприятий в День Победы

«Бессмертный полк» призвал отказаться от массовых мероприятий в День Победы
Виталий Невар / Новый Калининград
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Координаторы «Бессмертного полка» считают, что нужно отказаться от участия в массовых мероприятиях в День Победы из-за опасности в связи с пандемией. По их мнению, память о солдате — это «не только и не столько шествие в колонне», а «стать частью полка» можно другими способами, пишет «Коммерсантъ».

«Мы считаем, что в условиях реальной опасности даже по окончании установленного сегодня периода самоизоляции необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях на улицах 9 мая. Но разумеется, каждый человек принимает решение самостоятельно, и тут мы полностью полагаемся на ваш здравый смысл»,— говорится в обращении на сайте «Бессмертного полка».

Координаторы предложили альтернативные способы вспомнить родных — с помощью социальных сетей, сайта шествия или дома в кругу семьи.

Как отмечает издание, в Кремле пока не приняли решений по поводу празднования Дня Победы, но считают нецелесообразным участие ветеранов в публичных мероприятиях. Это связано с тем, что они находятся в возрастной группе из зоны риска. Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад людей старше 65 лет, в том числе ветеранов.

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